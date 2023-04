Reprodução/Globo - 25.04.2023 Luana Xavier se emocionou no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Luana Xavier se emocionou ao falar dos avós durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira (25). A apresentadora caiu no choro enquanto resgatava lembranças da avó, Chica Xavier, e continuou impactada com uma homenagem surpresa do avô, o ator Clementino Kelé.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Patrícia Poeta citou a importância de Chica para a teledramaturgia brasileira e Luana reuniu elogios para a avó: "Minha avó era unanimidade, qualquer pessoa que trabalhou com ela ou conheceu o trabalho da minha avó pela TV, teatro ou cinema, sempre teve coisas boas para falar sobre ela. Fui seguindo esse legado, não só o artístico, como religioso. Minha avó era sacerdotisa de Umbanda e sou herdeira do terreiro dela".





A apresentadora e atriz relembrou quando sentiu saudades de Chica quando ela participou da novela "Renascer", já que as gravações aconteceram em Ilhéus, na Bahia. Luana recebeu uma foto da avó caracterizada como a personagem Inácia e um recado especial para a neta: "Para minha futura colega de profissão".



+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Aquilo foi quase que uma chancela, de que é essa profissão mesmo que você vai seguir, você está no caminho certo e ainda vamos nos encontrar na dramaturgia. Tive o prazer de contracenar com minha avó, em uma série escrita por Miguel Falabella, 'Vida Alheia' [...] Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Minha avó faleceu em 2020, mas não sai da memória das pessoas [...] As pessoas lembram muito dela, sempre com esse ar maternal. Ela é eterna", avaliou, emocionada.

Já na homenagem do avô, Clementino citou o orgulho que Chica está sentindo da neta: "Lua, você tem provado que é uma atriz completa. Está seguindo os passos da saudosa Chica Xavier, que está lá no Olorum, satisfeita, feliz, de ver você brilhando aqui embaixo. Que Oxalá abra seus caminhos cada vez mais, porque você merece e sempre lutou pelas coisas que você quis. Nessa família, quando queremos, vamos atrás".

"Meu avô 95 anos, tem longa trajetória como um grandissíssimo ator, agora diz que sou empresária dele, porque fecho os contratos. Para ele dar um depoimento, ele não gosta. Gosta de atuar, para trabalhar, ganhar cachê e vamos embora", reagiu Luana Xavier entre lágrimas. Confira abaixo reações do público com a participação da apresentadora no programa matinal:

Chorei com o depoimento do avô da Luana Xavier 💭💙 — ana (@vulgonanna) April 25, 2023





Vendo a @Luaxavier no @Encontro lembro de mtos anos atrás, encontrei a avó dela, linda e saudosa Chica Xavier e pedi um autógrafo e quando falei Adriana ela falou: minha neta tem Ana...Luana! Ela doce e atenciosa! Lembro sempre disso qndo vejo a Luana! — Adriana FLAVINHA 🍩 (@cariocadabahia) April 25, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.