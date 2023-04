Reprodução/Instagram/Globo - 25.04.2023 Rick Bonadio declarou torcida por Aline Wirley no 'BBB 23'





Com a final do "BBB 23' marcada para esta terça-feira (25), o produtor musical Rick Bonadio declarou a torcida para Aline Wirley, que disputa o prêmio milionário com Amanda Meirelles e Bruna Griphao. O empresário trabalhou com a cantora no Rouge e resgatou um registro da época para elogiar a sister.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Sou Aline Wirley desde 2001, quando conheci essa menina simples do interior de São Paulo, [que] tem uma alma pura e doce e canta maravilhosamente", afirmou o produtor, que trabalhou com o grupo musical em todos os álbuns lançados ao longo dos anos 2000.





"Ela é de verdade. Todos que conhecem a amam, uma mulher lutadora e honesta. O amor em pessoa. Votem muito galera. Ela merece", complementou, pedindo apoio dos seguidores para que Wirley garanta os R$ 2,8 milhões.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Na foto publicada por Rick Bonadio, Aline aparece com o cabelo curto, visual característico do período em que trabalhou ao lado de Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade no Rouge. A postagem ainda reuniu comentários de fãs do grupo torcendo pela sister na final do reality. Confira abaixo:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.