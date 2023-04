Reprodução/Instagram Laís Caldas

Na última segunda-feira (24), a ex-BBB 22 Laís Caldas usou o Twitter para expor uma participante do "BBB 23" que teria criticado a aparência dela e a porcentagem de eliminação da médica no ano passado. A web afirmou que a namorada de Gustava estaria falando de Paula Freitas.

"Teve uma pessoa ano passado, que zoou das minhas características físicas e que sai cancelada, mas engraçado que esse ano a pessoa saiu com a porcentagem mais alta do bbb 23, em um paredão quádruplo! Ainda bem que não foi triplo para não ter risco de chegar no ranking! O mundo não gira, ele [emoji qie indica 'capota']", escreveu Laís.



"Ps: falei só agora pq tinha que esperar acabar a edição né (votação para eliminar)?!", completou a ex-sister.

Internautas sugerem que a médica estaria mandando uma indireta para Paula porque a biomédica saiu em um paredão quáduplo com 72,5% dos votos.

