Show de Guimê na final?

Ignorando o motivo que levou a expulsão do funkeiro, Amanda já demonstrou expectativa para um show de MC Guimê na final do programa, nesta terça-feira (25). A sister justificou que outros participantes do reality já voltaram para se apresentar nos encerramentos de temporadas prévias, como Linn do Quebrada no "BBB 22". Em contato com o iG Gente, a Globo afirmou que Guimê não participa da final.