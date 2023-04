Reprodução/Instagram - 25.04.2023 Larissa Santos se reencontrou com Fred Bruno em festa de aniversário





O influenciador Fred Bruno completa 34 anos nesta terça-feira (25) e aproveitou a madrugada para já comemorar o aniversário com uma festa. O ex-participante do "BBB 23" se reuniu com Larissa Santos na celebração, após a recente eliminação da personal trainer.

"E ela veio", escreveu Fred no Twitter, em um clique em que aparece abraçado com Larissa em um closet repleto de tênis. Os dois iniciaram o romance no reality show da Globo e ainda não haviam se reencontrado fora do confinamento, já que a ex-sister voltou ao reality pela repescagem logo após a eliminação do affair.









O influenciador ainda compartilhou outros detalhes da festa de aniversário, como um bolo decorado com uma miniatura dele. No Instagram, ainda mostrou que fez uma sessão de fotos antes da festa e teve a casa decorada especialmente para a ocasião, com fotos da infância nas paredes e muitos balões.











Fred Bruno também recebeu um grupo de música para animar a comemoração na madrugada desta terça-feira (25), mesmo dia da final do reality show. Disputam o prêmio de R$ 2,8 milhões três sisters que foram aliadas do ex-brother na casa, Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao.

