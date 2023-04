Reprodução/ Twitter Ricardo Alface encontra Paula Freitas após o "BBB 23"

A noite da última segunda-feira (25) foi de reencontros para os ex-BBBs. Além de Fred Bruna reencontrar Larissa após a eliminação da sister, Paula Freitas encontrou Ricardo Alface pelo primeira vez após os dois saírem do "BBB 23".

Os dois se viram nos corredores dos Estúdios da Rede Globo e se abraçaram. Ricardo olhou para Paula e fez uma brincadeira com os procedimentos que a ex-sister fez depois que saiu do reality. Ela coloriu o cabelo, corrigiu as sobrancelhas, fez bótox, tratamento nos glúteos e colocou um preenchimento na boca.

"Nossa, minha filha... Que ver são é essa? É a 2.0, 3.0?", brincou o ex-BBB. A biomédica respondeu: "Fala que se apaixonou".













