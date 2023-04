Reprodução/Instagram - 25.04.2023 Ludmilla fez festa para comemorar aniversário de 28 anos com famosos





Ludmilla comemorou a chegada dos 28 anos com uma grande festa no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24). A celebração contou com a presença de diversas celebridades, marcou a madrugada no bairro de São Conrado e contou com um "after" em frente ao mar durante a manhã desta terça-feira (25).

A cantora chegou acompanhada da esposa, a dançarina e ex-"BBB" Brunna Gonçalves. Curtiram a comemoração outros nomes famosos como Luciano Huck, Cris Vianna, Negra Li, Ana Carolina, Duda Beat, Pocah, Bianca Andrade, Pedro Scooby, entre outros.





Além de cantar com Ana Castela, Ludmilla também prestigiou uma apresentação do cantor Belo na festa. "Melhor presente! Show de Belo no meu aniversário", publicou a artista em um registro enquanto o convidado se apresentava.

Momentos do "after" foram compartilhados pela própria aniversariante, que exibiu a empolgação de celebridades já pela manhã. Nos stories do Instagram, Ludmilla publicou vídeos dançando e cantando "eu não vou embora" ao lado de famosos, além de aparecer cantando Beyoncé com Gloria Groove enquanto exibia a vista do mar ao fundo.

Teve trechinho de Ana Castela no #VilãNight também. Maravilhosa! pic.twitter.com/wD5uCEjC3v — LUDMILLA BRASIL 🔪 (@LudmillanoBR) April 25, 2023





Belo cantando no aniversário da Ludmilla 😍❤️ pic.twitter.com/eOhyUtSDPy — Squad Brumilla🇯🇲 (@SquadBrumilla) April 25, 2023





Ludmilla cantando com o Belo 😍 pic.twitter.com/qiE9XtOZil — Squad Brumilla🇯🇲 (@SquadBrumilla) April 25, 2023





Ludmilla e Gloria Groove cantando (Lud tentando) cantar Cuff It Remix ❤️ pic.twitter.com/xdabbFyBUg — LUDMILLA BRASIL 🔪 (@LudmillanoBR) April 25, 2023









