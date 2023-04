Reprodução/Globo - 24.04.2023 Cinthia Toledo ganhou declaração de espectador durante passagem ao vivo na Globo





O "Bom Dia São Paulo" desta segunda-feira (24) contou com um momento inusitado envolvendo uma das repórteres do jornal da Globo. A jornalista Cinthia Toledo realizava uma passagem ao vivo para a atração matinal quando foi surpreendida com uma declaração de um espectador que passagem pela rua.

O momento inesperado ocorreu enquanto Cinthia estava na Zona Sul da capital paulista para noticiar a abertura de vagas para um curso de qualificação no setor de tecnologia da informação. O apresentador Rodrigo Bocardi notou que a repórter conversava com um pedestre antes de contar detalhes da notícia.





"A Cinthia vai dando um tchauzinho, toda aquela simpatia para a galera que passa ali no lugar onde ela está [...] Até abraço e tudo mais. O 'Bom Dia São Paulo' é assim mesmo, carinho geral", afirmou Bocardi. "Você está ao vivo. Dá um oi lá pro pessoal", avisou Toledo para o espectador, que se mostrou emocionado com a situação.

"Nossa. Eu te amo, Cinthia", disse o homem, fazendo Cinthia cair na risada com a declaração. "Aí, sim, coisa boa. Esse é o carinho de todo mundo", reagiu o âncora. O momento ainda repercutiu entre os espectadores nas redes sociais. Confira reações abaixo:

Que maravilhosa imagem desse telespectador com a @cinthia_toledo_ . Bem pouco tempo atrás os repórteres de rua tinham que se proteger de xingamnetos. #BDSP — Carlos Renato Chocolate (@CarlosRenatoCh4) April 24, 2023





Muito bom ver @cinthia_toledo_ esbanjando simpatia e humildade e recebendo uma declaração de amor feita por um transeunte. Parabéns BDSP por nos proporcionar c boas notícias e o carinho do público c ps reportes de rua. # #bdsp pic.twitter.com/3ZNhOhVnV4 — Marcão do Tatuapé (@marcosebs1208) April 24, 2023





