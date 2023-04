Reprodução/Globo - 24.04.2023 Carla Diaz e Diego Basilio competem juntos no 'Dança dos Famosos'





Carla Diaz e Diego Basilio alcançaram o primeiro lugar do "Dança dos Famosos" deste domingo (23), que trouxe o estilo "Lindy Hop" para as apresentações das competidoras. Apesar da atriz se destacar entre as outras famosas e reunir elogios nas redes sociais, internautas questionaram a nota baixa que um jurado deu para a dupla.

Juradas convidadas da semana, as jornalistas Sandra Annenberg e Fátima Bernardes deram a nota 10 para Carla e Diego. Já no júri técnico, o coreógrafo Zebrinha avaliou a dança com 8.7 e a bailarina Ana Botafogo, com 8.8. O dançarino Carlinhos de Jesus deu a menor nota para a apresentação, de 8.5.





"Esperava mais do Diego nessa coreografia, sei que você tem uma pegada legal de aéreos. É uma dança, um gênero que requer isso. Não é obrigatório, mas é característico. São poucos os movimentos característicos e originários do 'Lindy Hop'", justificou Carlinhos. Diante de muitos elogios para os competidores na web, internautas reprovaram a nota baixa do jurado.

"O Carlinhos está de implicância, só pode", avaliou uma pessoa nos comentários de uma publicação de Carla, em que a ex-"BBB" cita o "sonho" de participar do quadro. "Com certeza o Carlinhos não gosta do professor ou da Carla", opinou outra. "Tem um jurado de marcação com o professor, não consigo entender as notas dele. Carlinha, vocês arrasaram", comentou mais uma.

"Arrasaram. Tem um jurado de marcação com vocês, justificou a nota baixa por um motivo e com outros candidatos passou por cima da crítica dada a vocês e deu nota alta. Lamentável isso. Vocês foram como sempre perfeitos", avaliou um espectador. "A Carla foi impecável, não entendo a nota do Carlinhos, ele deve ter algum tipo de aversão a Carla e ao professor dela", complementou outro.

Confira abaixo a postagem de Diaz na íntegra com mais comentários:









