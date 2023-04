Pedido de desculpas a Domitila

Na entrevista, Patrícia Ramos e Vivian Amorim mostraram para Larissa um comentário de um internauta que falou que Larissa menosprezou Domitila pelo número de seguidores, no Instagram, na Casa do reencontro. A sister ficou surpresa com a fala, disse que não se lembrava do episódio e pediu desculpas.