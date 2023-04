Reprodução/Instagram - 24.04.2023 MC Mirella e Dynho Alves voltaram a se relacionar após divórcio





Os cantores Dynho Alves e MC Mirella aumentaram rumores de uma reconciliação após compartilharem registros juntos nas redes sociais. Apesar de não colocar um rótulo para o relacionamento, a ex-"A Fazenda" confirmou que os dois estão vivendo uma relação após o divórcio.

"A gente não voltou oficialmente, mas está junto, firme e forte", afirmou Mirella ao canal "Sobre Funk", concordando que Dynho era o "amor da vida" dela. Os cantores se casaram em 2022 e se separaram poucos meses após trocarem as alianças.

"Tem muita coisa que eu gosto nele, mas gosto muito quando estamos sozinhos, do nosso papo. Temos muita intimidade e sintonia. A gente se conhece demais. Às vezes, só de se olhar, por exemplo, quando chega do trabalho mal, a gente já sabe e pergunta o que aconteceu", explicou a cantora.

