Ana Maria Braga se emocionou ao homenagear Roberto Carlos no "Mais Você" desta quarta-feira (19). O cantor acaba de completar 82 anos e a apresentadora celebrou a data com um discurso na atração matinal.

Após Louro Mané cantar "Como É Grande o Meu Amor Por Você", Ana expôs o amor que sente por Roberto e se direcionou ao público. "Espero que você tenha a felicidade de ter alguém que você possa dizer 'ai, como é grande meu amor por você. Porque é muito ruim quem não tem com quem falar que ama", afirmou, emocionada.





"E esse cabra, Roberto, está fazendo 82 anos hoje e isso foi uma coisa que ele sempre teve. Sempre amou muito", complementou. Ana Maria começou o programa com a faixa "Esse Cara Sou Eu" e ressaltou como "faz questão de manter a tradição de sempre ter uma música de Roberto nesse dia".

"Nossa homenagem a ele, que é o maior cantor brasileiro no coração de todos nós, por isso é o nosso rei. Parabéns, Robertão. Que você continue aquecendo nossos corações com sua música, carisma, história e amor", declarou, antes de jogar uma rosa na direção da câmera para repetir a tradição de Roberto Carlos.

