Maria Stella Splendore

Maria Stella Splendore foi a primeira top model brasileira e também o primeiro amor de Roberto Carlos na vida pública. A modelo revelou que teve um romance com o cantor na autobiografia dela, lançada em 2008. A relação aconteceu quando Maria Stella ainda era casada com o estilista Dener. Roberto, inclusive, teria sido o pivô da separação do ex-casal. Na época, muitos especularam que Maria Leopoldina, caçula da ex-top modelo, poderia ser filha do artista, mas a informação nunca foi confirmada. Atualmente, com 73 anos, Maria Stella vive no interior de São Paulo em uma comunidade Hare Krishna.