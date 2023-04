Polêmica da carne

O cantor ficou 30 anos sem comer carne, o que não o impediu, em 2014, de fazer um comercial para a marca Friboi, em que aparecia ingerindo o alimento. A repercussão do comercial foi bem negativa e a marca teve que desativar os comentários do vídeo no YouTube. Na época, Wesley Batista, presidente da JBS no Brasil, explicou que convite foi feito para o cantor só depois que ele declarou publicamente que havia voltado a comer carne. No entanto, a JBS reincidiu o contrato de R$ 45 milhões com Roberto Carlos.