Reprodução/Globo Convidada gera climão ao chamar Patrícia Poeta de Fátima Bernardes

As manhãs do "Encontro" estão sendo polêmicas para a apresentadora Patrícia Poeta. Após constrangimento com o co-apresentador Manoel Soares nas últimas semanas, nesta terça-feira (18), Patrícia foi chamada de Fátima Bernardes por uma convidada.

Durante o programa de hoje, foi exibido uma reportagem do "Fantástico" em que denuncia os médicos Gilberson Vanderlei e Rossini Tebaldi Ruback, ambos acusados de realizar cirurgias mal-sucedidas.

Devido isso, Patricia Poeta entrevistaria uma paciente do médico Gilberson para relatar a experiência. No entanto, a convida cometeu uma gafe ao confundir a apresentadora com Fátima Bernardes.

"Vou conversar agora ao vivo com a Adriana, que também foi paciente do mesmo doutor Gilberson Vanderlei, procurou a Justiça e vai contar um pouquinho da saga dela. Oi, Adriana, você consegue me ver e ouvir?", questionou Poeta.

“Bom dia, Fátima. Tudo bem?”, respondeu a convidada. A apresentadora riu pelo constrangimento e a corrigiu. "É a Patrícia que está falando aqui. Bom dia!". “Perdão”, pediu a entrevistada.

Fátima Bernardes foi apresentadora do "Encontro" por 10 anos e atualmente integra a apresentação do programa "The Voice Brasil".

