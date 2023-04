Reprodução/ Globo Patrícia Poeta se retrata após cortar Manoel Soares

Nesta quinta-feira (13), Patrícia Poeta passou a se comportar de uma maneira diferente no "Encontro". A apresentadora, que recebeu diversas críticas por interromper Manoel Soares, com quem divide a apresentação do programa, deu mais espaço para o jornalista e se retratou quando o cortou no ao vivo.

Em uma entrevista com Alan, cearense que conquistou um bolsa para estudar em uma Universidade nos Estados Unidos, Patrícia cortou a fala de Manoel para chamar um depoimento. "Alan, só uma pergunta", disse o jornalista. Foi aí que a apresnetadora interrompeu. "Só um segundinho", disse ela.

Depois que o VT foi exibido, a apresnetadora abriu espaço para Manoel e justificou o corte. "Manoel, ia fazer uma pergunta? Eu só queria chamar o depoimento", pontuou ela.

O jornalista, então, fez a observação que Alan teve a conquista mesmo tem TDH. "Isso aponta como uma criança neurodiversa pode chegar em lugares inimagináveis", disse ele.

A atitude de Patrícia foi comentada na web. Alguns internautas elogiaram, mas outros continuaram a criticar a apresentadora e focaram na interrupção constante.

Tô boba que a Patrícia deixou o Manoel falar sobre o assunto educação/escola sem interromper no início do programa #Encontro de hoje👏👏👏 — Marciabarb (@Marciabarb1) April 13, 2023





Estão vendo? A culpa não é da Patrícia Poeta, o Manoel Soares que quer entrar em cada vírgula. Ela é a apresentadora, ela é quem ter que fazer a entrevista. O programa carrega o nome dela. Ponto. #Encontro — Lopes Diogo (@DiogoLoFe) April 13, 2023





Entrevistando o estudante Alan, Patrícia Poeta, não permitiu que o apresentador Manoel também o fizesse, deu um corte na pergunta que ele ia fazer , foi constrangedor#encontro — Mirian Pereira (@Mirianspereira2) April 13, 2023





Patricia Poeta acaba de interromper o Manoel de novo. Não acredito que ele ainda não caiu na real. — Vitor-Rj 👊🚩 (@Vitor__RJ) April 13, 2023

























