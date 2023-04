Reprodução/Globo - 16.04.2023 Chay Suede, Lucy Alves e Rômulo Estrela estrelam 'Travessia'





O final de "Travessia" está se aproximando e o elenco decidiu comemorar a novela em uma festa de despedida neste sábado (15). Atores e profissionais dos bastidores se reuniram em um bar próximo aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e curtiu a confraternização antes da exibição dos últimos capítulos.

Marcaram presença na festa Rômulo Estrela, Lucy Alves, Jade Picon, Chay Suede, Drica Moraes, Vanessa Giácomo, Marcos Caruso, Bel Kutner, entre outros. Alessandra Negrini, intérprete de Guida, ainda registrou um momento de dança nas redes sociais e escreveu: "Super festa de 'Travessia".





O evento contou com muito forró e atores foram vistos curtindo as músicas de diferentes formas. Lucy, que vive Brisa na trama, cantou e tocou sanfona para os colegas. Já Jade e Chay, intérpretes de Chiara e Ari, foram filmados enquanto dançavam.

"Travessia" será substituída por "Terra e Paixão" na faixa das nove da emissora. A nova novela ainda não teve uma data de estreia confirmada, apenas a indicação de que começa a ser exibida em abril. O projeto de Walcyr Carrasco traz nomes como Tony Ramos, Gloria Pires, Susana Vieira e Cauã Reymond.

Confira abaixo alguns registros da festa de despedida do projeto de Gloria Perez:

Jade Picon e Chay Suede dançando na festa de travessia

Chiara e Ari já estão de boa 🥹🫶 pic.twitter.com/wQV8780pKZ — Inaly Andrade 🌙 (@AndradeInaly) April 16, 2023





Registro de ontem, durante a confraternização de #Travessia .



Jade e a equipe de figurinistas e maquiadores da Rede Globo! 💙



[📷] Instagram Stories | Rachel pic.twitter.com/BRH7xdbmFF — Jade Picon Brasil🌪 🌙 (@JadePBRA) April 16, 2023









