Volta de MC Guimê?

Após defender que Cara de Sapato notava o machismo no reality, Amanda Meirelles voltou a falar de outro participante expulso da edição, MC Guimê. A médica compartilhou a expectativa do retorno do funkeiro para uma apresentação na final do programa, comparando com participantes de outras edições que voltaram para cantar na festa da final. Sapato e Guimê foram expulsos por importunação sexual.