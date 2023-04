Reprodução/ Globo "Você é amada pelo Brasil", disse convidada da plateia para Patricia Poeta

A produção do "Encontro" parece estar tentando limpar a imagem de Patrícia Poeta. A apresentadora tem sido muito criticada por interromper Manoel Soares na apresentação do programa e, nesta quinta-feira (13), recebeu diversos elogios da plateia.

Depois de se retratar por ter cortado o jornalista, mais uma vez , Patrícia chamou uma fã dela e do programa para uma conversa ao vivo. Dona Judith, que completou 106 anos, gosta muito da apresentadora e por isso foi vê-la pessoalmente, segundo o que disse a sobrinha dela, Rúzia.

A familiar de Judith já foi algumas vezes asssitir o "Encontro" da plateia e contou: "Eu estou sempre aqui no programa, Patrícia, porque a gente te ama demais, sou muito sua fã". Ela ainda afirmou que quando Tia Judith viu a sobrinha na plateia da atração afirmou: "Fala para a Patrícia que eu a amo, que sou fã e que quero ir no programa dela".

Depois de Patrícia parabenizar Tia Judith pelos 106 anos e agradecer a presença das duas, Rúzia fez questão de tecer elogios a apresentadora. "Todos os negros que te amam, toda a classe LGBTQIA+ te ama, crianças te amam e toda os jovens te amam. Você é amada por todo o Brasil e pelo mundo também", falou ela.

Os elogios vêm em uma momento polêmico para Patrícia Poeta. Após a apresentadora ser altamente criticada pela web por interromper constantemente e gerar climão com Manoel Soares, com quem divide a apresentação do "Encontro", rumores apontaram que a jornalista estaria passando por um momento complicado e que teria ficado abalada com os comentários.

