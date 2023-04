Reprodução/Instagram Patrícia Poeta

Patrícia Poeta atualizou suas redes sociais, nesta sexta-feira, com uma selfie aproveitando o feriado. "Bom descanso para nós", escreveu a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, na legenda da postagem no Instagram. No entanto, os seguidores da jornalista aproveitaram o momento para relembrar a polêmica que agitou a web na última semana.

"O que adianta a beleza se não sabe respeitar as pessoas?", disparou uma seguidora, nos comentários da publicação. Internautas se referiram ao comportamento de Patrícia com Manoel Soares no comando da atração matinal. Na última segunda-feira, ela interrompeu uma fala do jornalista e ainda passou na frente das câmeras enquanto tentava resolver um problema técnico.

Outros usuários do Instagram também detonaram a apresentadora pela postura e o tratamento que dá ao colega. "É preciso dividir o palco, né?", disse uma internauta. "Dê lugar ao Manoel, você não tem brilho", criticou mais uma telespectadora. "Faltou pedir desculpas ao Manoel", escreveu um terceiro.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente.