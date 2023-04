Reprodução/Globo - 14.03.2023 MC Guimê foi expulso do 'BBB 23'





A Globo virou alvo de críticas nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (10). Os comentários negativos surgiram após o "Mais Você" começar tocando a música "País do Futebol", de MC Guimê. A escolha da faixa não foi bem-recebida entre internautas, que relembraram a expulsão do cantor do "BBB 23".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O funkeiro e o lutador Cara de Sapato foram eliminados do reality show após importunarem sexualmente Dania Mendez, mexicana que participava do intercâmbio do programa com o "La Casa de Los Famosos". Fabricio Battaglini e Talitha Morete, substitutos de Ana Maria Braga no programa matinal, reagiram com empolgação enquanto ouviam a canção.





"Que astral para começar a semana, bom dia", afirmou o apresentador no início da atração, enquanto a música continuava tocando. "Música do MC Guimê na abertura do 'Mais Você' hoje. Ele que acabou de ser expulso do 'BBB' por assédio. Deve ser muito bom ser homem", comentou uma pessoa no Twitter.

E essa energia boa pra começar a segunda? 🥰 #MaisVocê pic.twitter.com/V7brdGfbzC — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 10, 2023





"'Mais Você' começando com o pé esquerdo com a música do Mc Guimê, assediador", pontuou outra. "Vamos começar a semana promovendo a música do assediador de mulheres, que foi expulso do programa dessa mesma emissora que agora promove o assediador", opinou mais uma.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo mais reações do público:

ridícula a passada de pano

Normalmente quando é expulso eles consideram que o participante ''nunca existiu'' ne — daniele p (@zwhwkk) April 10, 2023





simplesmente #maisvoce começando com a música do mc guimê 🤢 — dαvi (@ecleticoh) April 10, 2023





#maisvoce sem razão nenhuma começando com a música do Mc lá que foi expulso do #BBB23 — Lelo (@tombrazill) April 10, 2023





que merd4 de música é essa???? — ana luisa (@itscxpim) April 10, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.