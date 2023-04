Reprodução/Globo - 10.04.2023 Felipe Andreoli falou de cirurgia de emergência no 'Mais Você'





Felipe Andreoli começou a semana no "Mais Você" após passar por uma cirurgia de emergência no final de semana. O jornalista teve uma crise renal que exigiu uma intervenção cirúrgica neste domingo (9), mas contou que foi liberado pelos médicos para voltar ao trabalho na Globo.

"Tive uma crise renal, é uma dor muito ruim. Tive que ir para faca, era uma pedra muito grande [...] Fiz operação ontem de manhã, comecei a sentir a dor forte no sábado [... ] Já tinha tido [pedra no rim], mas não tão forte. Dessa vez foi... rapaz. Chorei de dor, era muito forte", relatou.





No Instagram, Felipe havia compartilhado uma foto no hospital, segurando a pedra extraída em um pote. "Nessas horas sempre lembro de vocês, mulheres. Diz que é o mais perto que o homem chega de um parto. Está doido, a gente não aguenta. Vocês são de outro planeta. Obrigado", comentou na postagem.

O jornalista ainda comentou no programa matinal que a esposa, Rafaella Brites, havia levado um chocolate para ele celebrar a Páscoa no hospital. Confira a publicação de Andreoli:





