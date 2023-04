Reprodução/Globoplay - 10/4/2023 Ana Maria Braga





A apresentadora Ana Maria Braga não voltou ao comando do programa "Mais Você", da Globo, neste segunda-feira (10), e preocupou a web. Logo no início da atração matinal, Fabrício e Talitha Morette, substitutos de Ana Maria, avisaram aos telespectadores que a própria apresentadora explicaria a ausência.







Palmeirense, Ana Maria Braga apareceu ao vivo, direto de casa, para conversar com o goleiro Weverton (Palmeiras) sobre o título estadual conquistado pelo time no domingo (9). A global explicou que está passando por um processo de retífica e preocupou alguns fãs.

"Falei: 'tenho que dar um tempo nessa minha retífica'. Que estou fazendo uma retífica, mas estou saindo zero bala dessa retifica. É por isso que estou longe daí, mas vim e levantei: 'vamos lá'. E agradecer ao pessoal que está tocando o programa, muito obrigado", disse Ana Maria Braga.

Alguns internautas mostraram preocupação com a apresentadora, que se afastou do "Mais Você" no dia 24 de março para fazer uma cirurgia de varizes. Os fãs perceberam uma lentidão na fala de Ana Maria. "Vou fazer na segunda uma pequena cirurgia de varizes, estava agendada. A gente vai ficando muito em pé, correndo muito, ginástica. Preciso arrumar minhas leggings. Vou ficar uns dias quietinhas para dar tudo certo", disse a apresentadora, na época.

fiquei preocupado com a ana maria braga agr ela ta meio q forçando p conseguir falar — casado da silva jr (@digolei) April 10, 2023





ANA Maria Braga entrou no ar , me preocupei como ela estava lenta na fala ! — Antonio F. Junior (@AntonioFeJunior) April 10, 2023





"A Ana Maria não está muito bem né? Fiquei preocupada", comentou uma fã. "Podiam deixar Ana Maria descansar, ela não está bem", ponderou outro. "A Ana Maria está tão abatida", alertou uma internauta. O que está acontecendo com a Ana Maria? Eu não gostei do que vi agora no Mais Você", perguntou um fã.