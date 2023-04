Não pode ser contrariada

A atriz já deixou claro que não aceita ser contrariada. Ela já reclamou dos looks enviados pela produção, das regras das provas e até das dinâmicas. No entanto, fugiu de atender ao big fone para não se comprometer no jogo. Sarah Aline, rival de Bruna no paredão, alertou a sister que ela não consegue ouvir um não.