Na última segunda-feira (3), uma cena da novela "Travessia" repercutiu na web. O pedófilo que conversava com Karina (Danielle Olímpio) por videochamda, fingindo ser uma influencer, chamada Bruna, para que ela ficasse à vontade com ele, se revelou para a menina e mostrou que tem fotos dela sem roupas. O criminoso, então, além de assediar a jovem, a chantageou ao ameaçar publicar as imagens. Internautas ficaram impressionados com a cena, que julgaram como "aterrorizante", mas "necessária".

Que cena aterrorizante. Que show do Claudio Tovar. #Travessia pic.twitter.com/4LCrKRg0RZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 4, 2023

O pedófilo, interpretado por Claudio Tovar, tirou a imagem fake que o fazia se passar por uma influencer e mostrou o verdadeiro rosto. Ele explicou que ele quem pedia para que Karina tirasse a roupa e não Bruna. A personagem achava que a influencer poderia a ajudar a seguir a carreira de atriz e, por isso, modelava e posava para ela.

Em seguida, o criminoso chantageia a menina, que fica muito assustada. Ele mostra que tem fotos dela sem roupas e diz que pode compartilhá-las com conhecidos de Karina e até mostrar na web. Ele ainda faz com que a vítima tire as roupas para que as imagens não sejam divulgadas. Internautas ficaram chocados com a cena e comentaram nas redes sociais.

Isso é filme de terror, fiquei com pena da Karina 🥺 #Travessia pic.twitter.com/g0ihoIJIBH — Angelica Thaysa (@angelica_taisa) April 4, 2023





Essa cena do velho pedófilo chantageando a Karina, fazendo ela tirar a roupa pra não ter as fotos vazadas, é a pior que vi até hoje

Que nojo, que horror! Só de saber que essas coisas realmente acontecem me dá um embrulho no estômago 😥 #travessia pic.twitter.com/tIspXxf6RJ — Rafa Ela (@rselechini) April 4, 2023





a karina descobrindo que caiu na armadilha de um pedofilo e agora chegou na fase das ameaças.



a danielle olimpia dando um show QUE CENAS FORTES #Travessia pic.twitter.com/hSYWtt7pk6 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) April 4, 2023









Nunca tinha ouvido falar sobre, DESSE JEITO… Literalmente um estupr0, só que virtual. Triste e pesado mas necessário demais. Que os pais, jovens e adolescentes se conscientizem cada vez mais sobre o perigo de conversar com desconhecidos na internet. 😣 #travessia pic.twitter.com/98EGadmRUC — Evy, hater da GP (@evycoments) April 4, 2023

























