Reprodução/Instagram Anitta rebate críticas após doação para ONG





Anitta se pronunciou nas redes sociais após receber críticas pelo valor doado a "Zuzu for África", ONG dedicada a auxiliar crianças na África. A cantora fez uma doação de U$ 5 mil, cerca de R$ 25 mil, e internautas reprovaram o valor "baixo".

"Como as pessoas são nojentas, desocupadas e maldosas. O valor que doei para o projeto em Angola foi o valor que me pediram. Não gosto de falar sobre isso justamente por conta da maldade das pessoas. A 'Zuzu' é um projeto que eu apoio já há um bom tempo e valor que envio", afirmou no Twitter, nesta terça-feira (4).





A artista explicou que costuma fazer doações segundo as necessidades do projeto no momento. Neste caso o dinheiro foi doado para construção de um centro médico e de apoio às famílias em Angola e Anitta relatou que apenas divulgou a doação para auxiliar a ONG.

"Não foi para tirar vantagem de absolutamente nada. Os desocupados, ao invés de ficarem defecando pela boca, deveriam procurar sua maneira de ajudar ao próximo", complementou. Confira a publicação na íntegra:

para a bruna da zuzu é sempre o valor que ela me pede no momento. Ela me apresenta o projeto do momento, me diz quanto é e eu passo. Quando perguntei ela me mostrou o projeto do hospital, disse que custava 5k dólares (25mil reais) e transferi o valor que ela pediu. Ela me pediu… — Anitta (@Anitta) April 4, 2023





