Ana Maria Braga continuará afastada do "Mais Você" por mais uma semana. A informação foi anunciada por Talitha Morete e Fabricio Battaglini nesta segunda-feira (3). Os apresentadores substitutos explicaram que ocorreu "sob protestos" da comandante do programa.

"Ana sentiu que tinha que ficar mais uma semana de repouso", iniciou Fabricio, que interrompeu ao expor a opinião de Ana sobre o retorno. "Na verdade, assim, a gente conhece [a Ana]. Foi o médico que pediu e ela concordou, sob protestos. Ana, não custa nada, fica aí, descansa. É só mais uma semaninha, já já você está de volta", disse.





"Fica quietinha, repousando, para melhorar logo", complementou Talitha, se referindo a recuperação que a apresentadora passa após passar por uma cirurgia. Braga passou por um procedimento para retirada de varizes. A também apresentadora do "É de Casa" ainda mostrou que Ana comemorou o aniversário de 74 anos no último sábado (1).

"Comemorou em casa, com a família [...] toda reunida para celebrar a vida dessa mulher maravilhosa, que o Brasil inteiro ama", afirmou ao mostrar imagens da celebração, que contou com dois bolos para a chegada da nova idade.





