Irmão de Virgínia é acusado de traição e assédio após vídeo viralizar

O irmão de Virgínia Fonseca, William Gusmão, se envolveu em uma polêmica no último domingo (02). Um vídeo dele trocando beijos e carícias com uma mulher vazou na internet. O problema é que William é casado com a influenciadora Mellody Barreto, que está grávida do primeiro filho do casal.

Willian estaria em evento automotivo, que aconteceu na madrugada do último sábado (1), em Goiânia, quando foi visto aos beijos com outra mulher, identificada como a empreendedora Lilly Martins. Horas depois, ele apareceu com a mesma roupa do vídeo nos stories, lamentando a morte da mãe do cantor Leonardo, dona Carmem, que faleceu no final da tarde de sábado.

A esposa de Willian se pronunciou nas redes sociais. “Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações", disse a nota.

Outra que se pronunciou foi Lilly Martins, que acusou Willian de assédio. "Nós da assessoria de Lilly viemos através deste comunicar que amanhã às 18h acontecerá o pronunciamento sobre o vídeo divulgado no dia 02/04/2023, envolvendo Willian, irmão de Virgínia, euma uma festa que aconteceu em Jussará, Goiás", começou a nota no Instagram.

Em seguida, a acusação é feita: "Desculpe a demora, pois estamos abalados, tentando acalmá-la e absorver toda história, pois a história é bem mais complexa do que está sendo noticiado, pois trata-se de assédio".





Willian também se pronunciou e afirmou que tudo não passou de uma armação. “Vão tentar de todas as formas tirar dinheiro da família”, disse um post compartilhado pelo empresário.