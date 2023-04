Reprodução/Globo - 03.03.2023 Xuxa falou de carreira e vida pessoal no 'Fantástico'





Após a chegada dos 60 anos, Xuxa refletiu sobre vontades da vida pessoal que não conseguiu realizar na juventude. A apresentadora entregou que gostaria de ter "aproveitado mais" e feito mais sexo aos 20 anos.



"No lado afetivo, diria para ela [Xuxa de 20 anos] aproveitar um pouco mais [...] A única certeza é que você vai morrer. Tem que aproveitar mais e eu não aproveitei. Não só o lado sentimental, de ter namorado mais, dado mais. Desculpa a Xuxinha de 20 anos, que queria ter dado mais, feito mais", afirmou ao "Fantástico", no programa deste domingo (2).





Xuxa afirmou como aprendeu a valorizar as experiências com a maturidade e ainda comentou como teria uma postura diferente com outras áreas da vida na juventude. "Achava que ninguém ia morrer, que as pessoas eram eternas. Não só o namorado, mas minha mãe, irmão, irmã, cachorrinho. Diria mais 'eu te amo', agarrar mais, beijar mais", comentou.

Já sobre os caminhos profissionais, a artista avaliou que diria para a Xuxa de 20 anos "se informar ao máximo". "É importante para todo mundo, para tomar decisões melhores. ‘O Xuxinha, não acredita muito nas pessoas, não'. Ia dar um abraço nela e falar: ‘Abra os olhos, os ouvidos e fecha a boca", ponderou.

Xuxa ainda citou o marido Junno Andrade ao relatar como teve a autoestima elevada pelo companheiro quando notou a diminuição da produção de colágeno na pele. "Ele diz que estou gostosa. Olha que delícia, que coisa boa. Ele me coloca para cima. Fora que ele é um gostoso. Estou afirmando: ele é um gostoso", ressaltou.



