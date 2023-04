Reprodução/Globo - 03.03.2023 Médico relembra morte de Clara Nunes após 40 anos





Quarenta anos se passaram desde que Clara Nunes morreu e o médico responsável pela cirurgia que resultou na morte da cantora voltou a falar do caso. O cirurgião vascular Antônio Vieira de Melo avaliou que "nunca viu aquilo" nos 58 de carreira, contando detalhes da reação da artista no procedimento para retirada de varizes.



"Ela teve uma reação absolutamente desproporcional. Nunca mais vi na vida", disse o médico ao "Fantástico", neste domingo (2). Antônio relembrou que Clara queria tomar anestesia geral para realizar a cirurgia e discutiu com a equipe médica.





"Ele estava insistindo para não colocar tubo na garganta dela. Ela queria dormir, queria anestesia geral [...] O sangue dela estava um pouco escuro. Naquela época nós não tínhamos a monitorização que temos hoje. Ela estava com taquicardia, frequência muita rápida, igual a uma parada cardíaca. Cheguei a fazer injeção intracardíaca de adrenalina. Ela voltou", declarou.

Segundo o Conselho Regional de Medicina, não houve erro médico no procedimento e não foram encontrados culpados pela morte da cantora. A família de Nunes não denunciou e não autorizou a autópsia no corpo da artista.



"Medicina, a gente não tem uma ciência exata igual à matemática. Cada ser humano reage de um jeito", complementou o cirurgião. Clara Nunes morreu aos 40 anos, no auge do sucesso, após passar quase um mês em coma no hospital.

