Reprodução/Instagram - 30.03.2023 Anitta celebrou aniversário de 30 anos nas redes sociais





Anitta resgatou fotos da infância para celebrar o aniversário de 30 anos nas redes sociais. Em publicação feita nesta quinta-feira (30), a cantora agradeceu a si mesma e relembrou momentos da trajetória em um relato sobre as conquistas na nova idade.

"Quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou fod*, eu me amo. Parabéns para mim", escreveu em um texto no Instagram.





A artista refletiu sobre os sentimentos da "garotinha" que aparece nas fotos de quando era criança. "Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos", afirmou.

"Quando tinha essa idade, dizia todos os dias para minha família: 'Vou fazer história'. Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Tenho o poder de fazer acontecer tudo o que quero da minha vida", complementou.

Famosos prestigiaram Anitta nos comentários da publicação. "Viva nossa Anitta maravilhosa. Muito amor sempre", disse Sabrina Sato. "Parabéns! Amo demais", pontuou Lexa. "Viva você", celebrou Viviane Araújo.









A comemoração pessoal de Anitta acontece após três festas para a chegada dos 30 anos. Após dois eventos com celebridades em São Paulo, a cantora reuniu Lexa e influenciadoras em uma cerimônia mais íntima para finalizar as celebrações fora do país .

