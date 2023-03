Reprodução/Globo - 23.03.2023 Clara Moneke interpreta Kate em 'Vai na Fé'









Kate protagonizou momentos de tensão no capítulo desta quarta-feira (22) em "Vai na Fé". A personagem foi ameaçada por Orfeu (Jonathan Haagensen) e escapou do abuso do empresário e teve um reencontro emocionante com a mãe, Bruna (Carla Cristina Cardoso). As cenas reuniram elogios de espectadores nas redes sociais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Internautas elogiaram a performance de Clara Moneke, intérprete de Kate, no Twitter. "Me emocionei aqui! Kate e Bruna só tem uma a outra", afirmou uma pessoa, compartilhando a cena da mãe acolhendo a filha após a tensão. "Chorei tanto nessa cena da Kate e Bruna. Clara Moneke, você sempre será famosa", comentou outra. "Foi emocionante demais, de arrepiar", sugeriu mais uma.

Me emocionei aqui!!! Kate e Bruna só tem uma a outra :') #VaiNaFe pic.twitter.com/htJU6zsdci — bru secco moura🔪 (@worldsecco) March 22, 2023





"Tadinha da Kate passando por isso com o Orfeu. Clara Moneke entregando muito", pontuou um usuário. "Já podem entregar o [prêmio] 'melhores do ano' de atriz coadjuvante para Clara Moneke", opinou mais um. "Chorei na cena. Tão forte", relatou outro.





A atriz Carla também recebeu elogios pela cena. "Clara Moneke e Carla Cristina Cardoso: que atrizes", afirmou uma pessoa. "Parabéns pela cena de ontem. Foi lindo demais. Vocês deram mais um show", elogiou outra.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

A roteirista Renata Sofia, que escreveu a cena de Clara e Carla, ainda compartilhou os bastidores do momento e explicou o impacto para a vida pessoal dela. "Perdi minha mãe há poucos dias. Uma mulher preta, retinta, amorosa e alegre. A referência de maternidade mais bonita que eu podia ter", relatou.

"Precisava ver 'tudo está seguro, mãe e filha juntas' encarnado esta semana. Para lembrar que não há perda. Que não há separação. Onde eu estiver estarei em segurança, porque minha mãe vai estar aqui comigo", complementou Renata, que ainda agradeceu as atrizes e a autora de "Vai na Fé", Rosane Svartman.



Eu precisava ver “Tudo está seguro, mãe e filha juntas” encarnado esta semana. Pra lembrar que não há perda. Que não há separação. Onde eu estiver estarei em segurança, porque minha mãe vai estar aqui comigo. — Renata Sofia (@renatasosofia) March 23, 2023





Confira abaixo mais trechos das cenas da novela das sete:





"Eu já brinquei tanto no pula-pula que o senhor montava na praça, seu Orfeu!" #VaiNaFé pic.twitter.com/E5RA7oa6Xj — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 22, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.