Reprodução/Instagram Regina Volpato é apresentadora do 'Mulheres' na TV Gazeta





Regina Volpato teve uma crise de riso ao vivo enquanto comandava o programa "Mulheres" (Gazeta). A apresentadora brincou sobre a postura ao compartilhar um vídeo do momento nas redes sociais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Mais um dia normal na TV", ironizou na legenda da publicação. No momento da crise de riso, Regina falava de uma cinta modeladora quando avaliou a melhor maneira de colocá-la, "colando o velcro".





"Colou o velcro, está feito. Simples assim", afirmou Volpato, enquanto ela e a mulher que usava a cinta caíram na risada. A apresentadora continuou rindo da declaração enquanto detalhes da cinta eram explanados.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Esse é meu lema de vida, 'colou o velcro, está feito, simples assim'", brincou um internauta em resposta ao post. "Quem sabe faz ao vivo", comentou outro. "Quem diria que a quinta série teria uma representante tão ilustre", pontuou mais um, ao passo que Regina respondeu: "Conte comigo".

Mais um dia normal na TV pic.twitter.com/sj4oNxLNZX — Regina Volpato (@volpato_regina) March 23, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.