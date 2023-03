Reprodução/ Instagram Anitta posta playlist de aniversário e brinca: 'Sou controladora?'

Anitta completará 30 anos na sexta-feira (24) e dará uma festa aos amigos. Após postar regras para os convidados a cantora fez mais uma publicação curiosa. Nesta quinta-feira (23), ela mostrou como fez a playlist de aniversário e brincou com a situação.

A trilha sonora da festa se divide em diversos momentos, que foram cronometrados e separados pelos horários da noite. Anitta, então, brincou:

"Será que eu sou controladora? [risos]". No print que a cantora postou é possível ver que há quatro playlists: uma que vai das 22h às 23h30; outra para as 23h30 até à 1h15; uma terceira para a 1h15 até às 2h e uma quarta para as 6h até às 7h.

