Revolta com repescagem

Já no confinamento oficial do reality, os brothers demonstraram revolta com a repescagem enquanto se arrumavam para festa da líder Bruna Griphao. Durante a noite, imagens da "Casa do Reencontro" apareceram no confinamento e os participantes acabaram descobrindo a dinâmica. A Globo não assumiu que cometeu um erro no programa ao vivo, mas internautas apontaram uma falha da produção ao liberar imagens dos eliminados no quarto do líder, onde a descoberta se iniciou.