Isabella Scherer impressionou os seguidores ao fazer uma compra luxuosa para a cozinha do apartamento, onde vive com o noivo, Rodrigo Calazans, e os filhos gêmeos. A campeã do "MasterChef" mostrou que adquiriu um fogão de uma marca italiana, avaliado entre R$ 50 e R$ 70 mil, e internautas ironizaram a aquisição.

"Meu terceiro bebê", escreveu Isabella, ao compartilhar uma foto do eletrodoméstico no Twitter. "E eu achando que a gravidez dos gêmeos que foi a complicada", respondeu uma pessoa nos comentários. "Valor de 1 rim e 1 pulmão meu, sem álcool e sem cigarros", comentou mais uma.





As sugestões dos seguidores trouxeram mais comentários brincando com a compra de Scherer. "Benze esse fogão com água benta", ironizou um usuário. "[Coloca] capinha de crochê nele", pontuou outro. "Eu deixaria [o fogão] de enfeite", opinou mais um.

"Não abriu. Tá em rico", escreveu uma pessoa. "Chuto que se vender meu carro duas vezes, eu não compro esse fogão", avaliou outra. "[O fogão] tem que servir a comida na sua mão, você nem precisaria cozinhar", brincou mais uma.



meu terceiro bebê pic.twitter.com/yT4bOiKPDv — Isabella Scherer 🐟 (@isabellascherer) March 22, 2023





