Entra ano, sai ano e me vejo assistindo “You” há um total de cinco anos. A série, inicialmente inspirada no livro de Caroline Kepnes, me chamou atenção em 2018 e provavelmente rendeu meus elogios naquela época pela forma que não romantizou a figura do stalker interpretado por Penn Badgley.

A adição de Victoria Pedretti no elenco da segunda temporada me cativou um pouco, mas não o suficiente para compreender a renovação para mais dois ciclos na Netflix. Porém, eis que chegamos a 2023 e sigo querendo saber o que vai acontecer na vida de Joe Goldberg.

Sempre que o trailer de uma nova temporada aparece na timeline, prometo que não vou continuar assistindo. “Já deu para mim”, “não aguento passar mais raiva” ou “vai assistir outra coisa” são frases que repito quando me vejo apertando novamente o botão para iniciar os capítulos, deixando a contradição evidente. Escolhi amar odiar “You”, mas parece que não estou sozinha nessa. Apesar de criticar coletivamente a série nas redes sociais, o público continua assistindo todos os episódios disponíveis e deixando a produção entre as mais populares no serviço.

Diante da estreia da segunda parte da quarta temporada para esta quinta-feira (9)- sim, ainda insistiram em dividir em dois blocos e não desisto -, questionei alguns dos motivos que podem justificar o desejo em acompanhar o seriado.





Psicopata carismático?

Diferente de séries em que acabamos torcendo pelos vilões, é difícil defender o protagonista de “You” após acompanhá-lo fazendo coisas erradas na mesma frequência em que muda de nome. Joe, Will ou Jonathan já passou quatro temporadas mostrando que não vai mudar e, por isso, acredito que um arco de redenção não funcionaria.

Porém, apesar de tantos crimes e vidas afetadas nas tramas que cercam o psicopata, ele sempre acaba se safando de alguma forma absurda, seja cortando os próprios dedos ou camuflando um novo assassinato. As reviravoltas na vida do personagem são tão absurdas, que nos fazem criar um carisma por ele e até dar risada enquanto o roteiro traz soluções nada plausíveis para a vida de Joe.

Bons atores e ganchos malucos

Não é só o protagonista que aparece com tramas exageradas, pois as últimas temporadas já nos surpreenderam ao trazer até um “golden shower” suspeito e uma orgia terminando em crime. Penn Badgley entrega uma boa atuação entre as narrativas bizarras ao lado de um bom elenco, que está sempre se renovando diante das mortes de personagens.





Passaram pelo seriado entregando boas performances nomes de destaque como o de Pedretti, interesse amoroso a partir da segunda temporada, elogiada por trabalhos em outras produções da Netflix, como “A Maldição da Residência Hill” e “A Maldição da Mansão Bly”. “You” também já foi um dos projetos de entrada de Jenna Ortega, que repercutiu mundialmente como “Wandinha”.

Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Tati Gabrielle e outros nomes completam a seleção como artistas que cativam na atuação e atraem para que os ganchos malucos a cada capítulo continuem entretendo - mesmo enquanto geram irritação.

Investimento alto

Por fim, não é segredo que a Netflix já colocou a série como uma das favoritas na plataforma. “You” foi originalmente lançada pela emissora norte-americana Lifetime até que teve os direitos comprados para virar um produto original do serviço. O projeto reproduz uma manobra comum da empresa: insistir nos conteúdos virais enquanto cancela outras produções queridinhas.





Enquanto lamento as saudades de seriados como “Anne With an E” e “Sense8”, a Netflix segue lucrando com o investimento alto na série do psicopata. E a fórmula parece funcionar, já que pessoas como eu seguem acompanhando mesmo diante do incômodo.

Uma quinta temporada de “You” ainda não foi confirmada, mas Penn já declarou que tem contrato com a série por mais um ano. Se depender do público que represento, o lucro vai continuar, mesmo diante da contradição de amor e ódio com a produção.



