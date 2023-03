Reprodução/Instagram - 21.03.2023 Fátima Bernardes, Renata Vasconcellos e William Bonner se encontraram na Globo





Fátima Bernardes participou do "Papo de Segunda" na noite desta segunda-feira (20) e decidiu visitar um antigo local de trabalho na Globo entre as gravações. A apresentadora se encontrou com William Bonner e Renata Vasconcellos nos bastidores do Jornal Nacional, estúdio que fica ao lado do local de filmagem do programa do GNT.

O encontro do ex-casal com a jornalista foi compartilhado pelas redes sociais da emissora, em uma foto com o trio posando junto na redação do jornal. "Apresentadora do 'The Voice Brasil' aproveitou para reencontrar os amigos do 'JN'", afirmou a publicação da empresa, se referindo aos 14 anos que Fátima passou no comando do jornal com o ex-marido.













Renata também compartilhou o clique entre fotos com outros integrantes da equipe e celebrou a companhia dos colegas da Globo. "Gosto que me enrosco dessa equipe", afirmou a jornalista.





Fátima e William foram casados entre 1990 e 2016 e são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Atualmente, a apresentadora vive um relacionamento com o deputado federal Túlio Gadêlha, enquanto o jornalista é casado com Natasha Dantas desde 2018.

