Reprodução/Instagram Boninho debocha de sister do BBB 23: 'Planta'

Boninho entrou na brincadeira das redes sociais e chamou Marvvila, do BBB 23 , de planta. O diretor do reality publicou uma foto da sister e surpreendeu os seguidores com a 'audácia'.

Na imagem, a cantora aparece sobreposta com trevos, fazendo referência a sorte dela nas provas de bate e volta.

"Essa planta costuma florescer no domingo de manhã e atinge seu ápice à noite! Eu já vi três vezes!", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas também comentaram sobre o assunto. "Ficou a dúvida se é um trevo da sorte ou uma indireta que é uma planta", disse um; "A parada é fugir do paredão. Que a Marvvila siga assim. Fale o que quiser, mas a parada é essa. Segue firme querida", declarou outro; "Se tivesse me colocado, não tava fazendo essa publicação", brincou uma terceira.





