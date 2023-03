Não se contextualiza dos assuntos da atração

A apresentadora parece não estar por dentro de todos os assuntos tratados no programa e faz perguntas que deixa os convidados desconfortáveis. Uma das mais recentes foi para Rodrigo Mussi sobre a relação dele com o irmão, sendo que os dois não se falam mais. "Lamentável o que a TV aberta oferece nas manhãs. A Patrícia Poeta é rasa (zero problematização no caso do bebê levado pelo conselho tutelar), mal-educada (interrompe, não deixa o colega falar) e desinformada (perguntou sobre o apoio da família do moço do BBB que não tem família)", disse uma internauta.