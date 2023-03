Reprodução/Globo - 17.03.2023 Manoel Soares fala do 'BBB 23' no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Após ignorar os casos de assédio no "BBB 23", o "Encontro com Patrícia Poeta" começou nesta sexta-feira (17) repercutindo a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê do reality show. Patrícia Poeta, Tati Machado e Manoel Soares refletiram sobre a saída dos participantes e o apresentador fez um alerta para os homens que acompanhavam o programa matinal.

"Isso que está acontecendo não tem a ver somente com Guimê e Cara de Sapato, tem a ver com todos nós homens do Brasil, esse erro não está só na mão deles. Todos nós viemos de uma cultura que esse tipo de comportamento e situações são aceitáveis. Você que é homem, está assistindo agora, precisa prestar atenção, porque nós temos que mudar. Vai para terapia, vai ler livro, vai conversar com sua mãe. Não espere que tenham tolerância com você, essa situação não vai mais ser aceita", comentou.

A declaração de Manoel aconteceu após Patrícia e Tati falarem de consentimento. "Consentimento é a porta de entrada para qualquer relação. Essa frase traduz um pouco do que vimos ontem e que acabou se tornando muito decisivo", avaliou Poeta. "Precisamos ter o poder da nossa palavra, vale sempre ressaltar que não é não, isso é muito importante dizer. E mesmo que, enquanto não tem um 'sim', é não, não precisa necessariamente verbalizar a fala 'ñão'", complementou Machado.

"Se ele colocou a mão em mim e eu estou tirando, significa que eu não quero", disse a apresentadora, se referindo ao fato de Guimê ter tocado o corpo de Dania Mendez e a mexicana ter movido a mão do cantor. Já Sapato assediou a participante do "La Casa de Los Famosos" ao forçar um beijo nela.

"Passa até além disso, porque muitas vezes quando esse 'sim' vem, quando uma pessoa está alcoolizada, por exemplo, esse 'sim' pode ser considerado um 'não'", complementou Soares. Além do posicionamento ao vivo no "Encontro", o apresentador também havia publicado um vídeo sobre o caso nas redes sociais.

Ou nós homens vencemos o machismo que mora em nós, ou vamos afundar junto ele. pic.twitter.com/bGU96t6gAI — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) March 17, 2023





