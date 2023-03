Reprodução/Globo - 17.03.2023 Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do 'BBB 23'





Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do "BBB 23" durante o programa ao vivo desta quinta-feira (16). Tadeu Schmidt surpreendeu os participantes ao anunciar a decisão e deixou Dania Mendez, vítima dos assédios dos brothers, abaladas com a situação. A mexicana começou a chorar e o apresentador precisou retornar na transmissão para reforçar que ela não era culpada pelo ocorrido.

Nas redes sociais, espectadores elogiaram a Globo pela eliminação dos brothers, mas criticaram a abordagem que a emissora teve na ocasião. A apresentadora Fernanda Paes Leme foi uma das celebridades que expressaram tal opinião na web. Pelo Twitter, a artista sugeriu que o caso "merecia um cuidado maior".

"A expulsão do Sapato e Guime é um recado muito importante para o 'BBB 23' e futuras edições do programa. Mas a forma como a vítima da situação ficou, mostra que fazer isso ao vivo, sem maiores explicações aos participantes, não foi a forma mais acertada. Chamava no confessionário e sumia com eles. Força para Dania. Que ela entenda que não tem culpa alguma nisso tudo", comentou no Twitter.





O influenciador Felipe Neto parabenizou a empresa pela decisão, mas opinou que a "Globo erra demais a mão nessas horas". "Erraram feio em expor a conversa com a moça no confessionário. Parem de expor a vítima, de novo, a 'você se sentiu confortável?'. Olha o estado que está a vítima. Não informar o que aconteceu e o real motivo das expulsões é jogar uma bomba na mão da vítima e deixar explodir", avaliou.

A Deputada Federal Erika Hilton também lamentou a exposição de Dania com a condução: "Corretíssima a decisão pela expulsão. Mas, em prol da vítima, a forma como foi feita passou longe do ideal". A youtuber Tati Martins afirmou como "doeu demais" ver a mexicana acreditando ter culpa na situação: "A expulsão de Sapato e Guimê foi justa e necessária, mas condução da Rede Globo expôs Dania a mais sofrimento. Doeu em nós mulheres".

Confira abaixo mais reações do público sobre a abordagem da Globo:

A Globo errou na condução, mas acertaram na expulsão. O certo era expor os assediadores mesmo, mas leva para o confessionário, expõe o que os caras fizeram, anuncia a expulsão e não dá nem direito a despedida. Fim. Do jeito que fizeram a Dania foi exposta. — Paulo Carvalho (@pcsilvaTV) March 17, 2023





Sim, que exposição desnecessária.

A mulher está completamente perdida, ainda assim a forma com que abordaram ela a colocou em uma posição recuada, a Globo replicou bem o que acontece com algumas vítimas de assédio no Brasil. — modesto (@ichlmodesto) March 17, 2023





Faltou acolhimento com a vítima mesmo, tem o lance do marketing, de lacrar em rede nacional com a merda que promoveram, teve o lance de ficar bem com os patrocinadores, teve tudo isso, mas fizeram certo, mandaram pra casa os machos alfa, os héterotops. Há esperança pro Brasil. — Diego Sabádo (@DiegoSabado) March 17, 2023





Imagina o trauma da menina sem saber o que aconteceu. Parece que é culpa dela, mas não é. Baixaria por audiência. — Amós Alves (@amosalves) March 17, 2023





