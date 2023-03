Reprodução/Telemundo/Globo - 17.03.2023 Osmel Sousa, do 'La Casa de Los Famosos', chamou Domitila Barros de feia ao assistir ao 'BBB 23'





O intercâmbio entre o "BBB 23" e o "La Casa de Los Famosos" segue acontecendo e o cubano Osmel Sousa causou polêmica pelos comentários feitos enquanto assista ao programa brasileiro. Enquanto acompanhava uma conversa da mexicana Dania Mendez com Domitila Barros, o participante do reality gringo chamou a Miss Alemanha de "feia".

"Que feia essa mulher", afirmou o integrante da atração. "Não, é bonita. Gosto das sardas dela. É bonita, tem um look exótico", rebateu a participante Madison Anderson. Osmel é conhecido pelo trabalho como empresário em concursos de beleza, sendo que alcançou cargos de liderança no Miss Venezuela.





Diante da declaração de Osmel, internautas resgataram atos racistas na trajetória profissional do cubano. Em vídeos que circulam na web, Sousa aparece comentando o concurso de beleza na Venezuela e afirmando que "a negritude venezuelana não é bonita". "Se eu visse uma negra bonita aqui, ela estaria no concurso", afirmou no registro.

Cenas do participante no "La Casa de Los Famosos" também trouxeram o racismo de Osmel, como quando ele disse que a participante Aleida Núñez "parece uma índia". Confira abaixo as declarações polêmicas de Sousa:

🚨URGENTE: Osmel Sousa, participante do #LCDLF3 é cubano e foi coordenador do Miss Venezuela por muitos anos.



Para justificar a ausência de candidatas negras no Miss Venezuela, Osmel dizia que a negritude venezuelana não é bonita.



Ontem pela tarde, ele pic.twitter.com/zz7KC51AYL … https://t.co/fYSqtAxWCr — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 17, 2023





