"Vai na Fé" trouxe um desfecho importante para a trama de Yuri no capítulo desta quinta-feira (9). Após ser preso injustamente e solto com o apoio do advogado Benjamin (Samuel de Assis) e da estudante Jenifer (Bella Campos), o personagem de Jean Paulo Campos conseguiu recuperar a bolsa de estudos suspensa na faculdade de direito. A abordagem do racismo na trama recebeu muitos elogios nas redes sociais.

Além da mobilização dos estudantes para Yuri manter a posição na faculdade, a novela das sete emocionou espectadores ao explorar a vivência dos personagens como pessoas pretas. A autora Rosane Svartman trouxe para a narrativa um grupo de apoio na instituição, em que cada um compartilhou a experiência de "como foi a primeira vez que se sentiu preto".







"Foi quando eu fui preso sem ter feito nada", declarou Yuri na cena. "Foi quando saí da minha bolha e me vi em um lugar onde a maioria das pessoas era como eu", relatou Ben. No Twitter, uma pessoa afirmou que o momento a emocionou por conta de vivências pessoais.

"Essa cena me fez chorar muito. Sou branca, mas tenho uma filha, de 6 anos, negra. Tenho tanto medo que ela sofra qualquer tipo de racismo que seja. Essa novela tem sido perfeita, e muito importante com todos os temas que abordam", avaliou na rede social.

Essa cena me fez chorar muito! Eu sou branca. Mas tenho uma filha, de 6 anos, negra! E eu tenho tanto medo que ela sofra qualquer tipo de racismo que seja. Essa novela tem sido perfeita, e muito importante com todos os temas que abordam. #VaiNaFé https://t.co/v3k8oOAaXl — NICOLE VITORIA RODRIGUES 🌈 (@nicolevitoriar_) March 9, 2023





Outros comentários da web também elogiaram a abordagem do racismo nesta e em outras cenas do capítulo. "Rosane mandando muito abordando sobre racismo e escrevendo para personagens pretos", aprovou um usuário sobre o roteiro da autora. "Essa novela me emociona de uma tal forma. Só quem já sentiu racismo na pele sabe como é", comentou outro. "Cada capítulo é um soco no racismo", avaliou mais um.

Confira abaixo as reações na íntegra:

Vai Na Fé é Uma Novela Que Trata Temas Como o Racismo Com Uma Leveza e Ao Mesmo Tempo Impactante. #VaiNaFé 🙏🏻 https://t.co/eMnSRBTYpQ — Wendel Soares 🦁⚓🥬🦖🐓 (@Wendel2Soares) March 10, 2023





+ Vai na Fé: representatividade negra. A maioria dos atores são negros e suas histórias não falam só de racismo, os personagens não são escravos ou empregados. Na minha opinião, a melhor novela no ar.



Traves: sia #VaiNaFe #MarDoSertão @tvglobo #Globo #Travessia — eusouleninhaᶜʳᶠ 🌵 (@HeyLennaa) March 10, 2023





Tá lindo como estão abordando o racismo na novela #VaiNaFe — essedanielviu (@wesleydanielof) March 9, 2023





Isso aq foi tudo p mim https://t.co/YxBbLqZbBa — Ma ♉ (@negamaimai) March 10, 2023





porra, Rosane mandando mt abordando sobre racismo e escrevendo para personagens pretos 👏🏾 #VaiNaFé — grazi (@trueflop) March 9, 2023





Essa novela me emociona de uma tal forma. Só quem já sentiu racismo na pele sabe como é. "QUAL FOI A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ SE SENTIU PRETO" #VaiNaFe — Cris Antonio ▽▲ (@RealCrisAAn) March 9, 2023





Que lindo esse grupo coletivo dos pretos dos ICAES. Cada capítulo é um soco no racismo. #VaiNaFé . — Felipe Leocadio (@FelipeLeocadi15) March 9, 2023





