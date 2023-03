Cambalacho

Em 1986, Regina Casé fez sucesso ao interpretar Albertina Pimenta, mais conhecida como Tina Pepper, na novela de Silvio de Abreu. A personagem era fã da cantora norte-americana Tina Turner e repercutiu por dar voz à faixa "Você Me Incendeia". Além do sucesso exibido na trama, a música tocou nas rádios brasileiras e a atriz chegou a participar do "Cassino do Chacrinha".