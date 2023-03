Reprodução/ Globo Xuxa Meneghel

Na última quarta-feira (8), Xuxa participou da estreia da nova temporada do Saia "Justa", do GNT. No Dia Internacional da Mulher, a apresentadora criticou a pressão estética que sofre com 60 anos de idade.



Xuxa comentou sobre as crítica que recebe nas redes sociais. "Larga do meu pé! Antes dos 60 anos eu já falava o que eu queria, imagina depois dos 60 anos. Me deixem em paz! Eu só vou fazer plástica quando eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu quiser", disse.

"Não precisa você dizer que eu estou velha, porque eu sei. Eu tenho espelho em casa. Mas também tenho um homem que fala para mim que eu estou gostosa. Pronto, acabou", completou.

