Após desabafar com os fãs sobre os problemas que enfrenta com a gravadora , Anitta voltou a usar as redes sociais para criticar a Warner Music e expor novas tensões que lida com a empresa. Pelos stories do Instagram, a cantora se revoltou pelo uso da imagem dela no dia das mulheres, enquanto é ignorada sobre um possível acordo financeiro para deixar o conglomerado norte-americano.

"A comunicação na Warner é tão boa que eles estão me postando para desejar 'feliz dia da mulher', embora eu tivesse que ir a público para pedir o 'respeito feminino' que essa data representa. E usando de fundo a música que eles

disseram que nunca faria sucesso sem um feat porque eu não era forte o suficiente para isso", afirmou na madrugada desta quinta-feira (9), compartilhando a postagem que traz a música "Envolver" ao fundo.







"Nesse dia da mulher, ao invés de um post bonitinho, adoraria que o CEO fizesse o que ele me prometeu há um mês, depois que perguntei quanto é para terminar o contrato e ele disse que não ia acontecer. Me respeite, uma mulher jovem, dando pelo menos um pouco de real importância à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi para ter com vocês, em vez de mandar seus advogados falarem com os meus sobre dinheiro, quando eu disse que já aceitava o triste fato injusto de que sou a maior investidora aqui e pediu à gravadora para fazer o que eles deveriam fazer: promover minha música", complementou, destacando a "frustração" com a situação.

A artista compartilhou a imagem de um e-mail e expressou como desejo para o dia das mulheres não precisar escrever uma mensagem como a destacada:

“Posso ver agora que a empresa apenas segue o comportamento do líder. Havia apenas uma conversa acontecendo, com um advogado. A segunda está acontecendo agora porque eu vim e pedi a resposta que você me prometeu pessoalmente há um mês. É assim que a Warner Music é, temos que continuar pedindo as coisas que você deve fazer naturalmente. Não sei trabalhar assim. Quando me comprometo com algo, não preciso que as pessoas me perguntem onde está o que prometi que faria. E se você não tem tempo para se dedicar, não se compromete com milhares de artistas. Como vejo que isso nunca vai mudar, vou contratar uma nova pessoa cujo trabalho será 'pedir a Warner para fazer seu trabalho todos os dias'".

Anitta finalizou a postagem retomando o que já havia conversado com os fãs, explicando que era muito "jovem e ingênua" quando assinou o contrato com a gravadora e fazendo um alerta para novos artistas. "Cuidado com tudo que você assina. Quando fiz essa merd* a mim mesma há mais de 10 anos, não sabia nem 10% da realidade. Não importa se você ainda é pequeno na cena, você vai crescer, e se ver preso num looping é tão frustrante. Você vai ficar assustado, então vai tentar passar perfume, mas merd* cheira a merd*, não importa quantas rosas você coloque em cima", pontuou.

"Não importa se mudarem sua merd* para outro lugar, ainda assim é merd*. E quando você finalmente perder a força que tinha para continuar se empurrando pro meio da merd*, vai sentir que nada pode piorar porque você já perdeu aquele amor e paixão que tinha no início. Aí você vai chegar na luta que me encontro atualmente. O lugar que você luta sozinho porque eles nem perdem tempo para te dar moral, já que você é muito pequeno no grande mar de tubarões, com milhares de peixes pequenos que eles continuarão comendo", finalizou.

