O elenco da nova temporada do "Dança dos Famosos" será divulgado neste domingo (12), mas Ana Maria Braga já adiantou algumas novidades do quadro no "Mais Você" desta quinta-feira (9). Com o início da competição do "Domingão com Huck" marcada para 19 de abril, a apresentadora revelou dois atores da Globo que estão na novidade.

O ator Diogo Brito, conhecido como Guito, foi o primeiro anunciado pela apresentadora. O profissional se destacou entre as novelas recentes da emissora ao interpretar Tibério no remake de "Pantanal", exibido em 2022.





A atriz Heloísa Périssé também foi confirmada na nova edição do "Dança dos Famosos". Entre os papéis mais recentes da artista na Globo está o de Socorro na série "Cine Holliúdy".

Reprodução Atores Guito e Heloísa Périssé vão participar do 'Dança dos Famosos'





Confira abaixo o anúncio oficial de Ana Maria e a reações dos atores confirmados:







"Eu tô num momento da vida de romper limites!" A @LoloPerisse vai entregar tudo na nova temporada da #DançaDosFamosos , que começa dia 12! 🤩 #MaisVocê pic.twitter.com/p19tklGJcb — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 9, 2023





É isso mesmo, amores! O @GuitoShow tá no elenco da nova #DançaDosFamosos ✨💃🏻 Quem aí ta ansioso? Estreia dia 12, no #Domingão ! pic.twitter.com/7ZOgLzXEWR — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 9, 2023









