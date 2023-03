Reprodução/Instagram - 09.03.2023 Xande de Pilares e Dudu Nobre





Xande de Pilares e Dudu Nobre brigaram feio na noite desta quarta-feira (8) após a derrota do Flamengo para o Fluminense, por 2 a 1, pela final da Taça Guanabara. Em um áudio vazado na web, Xande chama Dudu de "Bundão Nobre" e questiona o amor do cantor pelo Flamengo em momentos de crise.

Leia também Datena quebra guarda-chuva em temporal e passa perrengue ao vivo





"Você está sendo atacado? Porque você é c*zão. Você não é flamenguista, não. Você é bundão. Quando o Flamengo perde, você some e quem fica batendo de frente com os outros sou eu. Você é bundão nobre", afirmou Xande de Pilares.

Após a ofensa, Dudu Nobre rebateu Xande e afirmou que a amizade dos dois tem um "limite". "Ô, Xande, não estou te entendendo, não, meu compadre. Te gosto para c*r*lho, tu é meu irmão, mas mandar uma fuleira dessa está errado. Não está certo, não. Não fico zoando ninguém, falando porra nenhuma de porra de Flamengo. Quando está ganhando ou perdendo, fico no meu canto torcendo para meu time. Não gosto de zoar e nem ser zoado. Tá mandando errado. Vê lá. A gente é amigo, mas amizade da gente tem um limite", desabafou.

Vitor Pereira além de acabar com o time do Flamengo, pode está acabando também com o carnaval carioca.

Xande de Pilares x Dudu Nobre #FicaVP pic.twitter.com/XONpSDzWoc — Neutro é Shampoo (@NeutroeShampoo) March 9, 2023





Xande e Dudu são torcedores do Flamengo, que vive uma má fase sob o comando do técnico português Vítor Pereira. Em quatro dias, o Fla perdeu dois clássicos: um contra o Vasco e outro, de virada, contra o Fluminense, que acabou dando o título da Taça Guanabara para o Tricolor.

Segundo Xande de Pilares, a briga aconteceu em um grupo de WhatsApp. O vazamento dos áudios irritou o cantor, que saiu do espaço e lamentou a repercussão do caso. "Só para terminar a conversa: o áudio é meu, a voz é minha e aqui não tem negócio de conversa fiada. Me exaltei porque o Dudu entrou numa pilha que era eu e outro amigo. Mas era particular. Mas quando se trata de Xande de Pilares não é particular (...) Mato no peito e segue o jogo", desabafou Xande.





Xande ainda afirmou que pediu desculpa para Dudu Nobre três vezes e o sambista aceitou. Procurado pelo iG Gente, Dudu não respondeu sobre a reconciliação até a publicação da matéria.