Reprodução/Instagram - 08.03.2023 Gabriela Prioli, Bela Gil, Astrid Fontenelle e Larissa Luz são apresentadoras do 'Saia Justa'





O "Saia Justa" começa uma nova temporada nesta quarta-feira (8), após a saída de Sabrina Sato e Luana Xavier do programa do GNT . A estreia de Gabriela Prioli e Bela Gil na atração, ao lado das veteranas Astrid Fontenelle e Larissa Luz, acontece com a presença de Xuxa Meneghel.



O programa será transmitido ao vivo, a partir das 22h15, e recebe a convidada em uma celebração dos 60 anos da artista. As comemorações de Xuxa seguem ganhando destaque na TV, sendo que ela já participou de programas como "Altas Horas" e "Que História É Essa, Porchat?" na última semana.







A nova temporada ainda inicia em uma data significativa, que marca o dia das mulheres. Confira abaixo a divulgação das apresentadoras para a novidade:















Nova aposta da Globo , Gabriela Prioli é advogada criminalista e ganhou destaque na TV pelos programas apresentados na CNN. Já Bela Gil, filha de Gilberto Gil, dá continuidade aos trabalhos com a emissora, após o comando do "Bela Cozinha".

